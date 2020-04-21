Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden gazetecilere hijyen malzemesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden gazetecilere hijyen malzemesi - Haberler
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Güncel

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden gazetecilere hijyen malzemesi

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), korona virüs nedeniyle sürekli çalışmak zorunda olan gazetecilere; Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle hijyen malzemesi dağıttı.

21.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:16
Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden gazetecilere hijyen malzemesi

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), korona virüs nedeniyle sürekli çalışmak zorunda olan gazetecilere; Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle hijyen malzemesi dağıttı.

Korona virüsüyle mücadelenin aralıksız sürdüğü Van'da, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti de 7/24 alanda olan ve haber peşinde koşan meslektaşlarını unutmadı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile güvenlik güçleri ile birlikte dışarıda bulunan ve sürekli risk altında olan gazeteciler için en elzem malzemelerin bulunduğu bir çanta hazırlayan VGC yönetimi, başta Edremit Belediyesi olmak üzere İpekyolu, Tuşba belediyeleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de desteğini alarak paketleri gazetecilere ulaştırmaya başladı. Hijyen çantalarında maske, eldiven, siperlik, ıslak mendil, dezenfektan gibi acil durumlarda kullanılacak birçok temizlik ürünü bulunuyor.

"Meslektaşlarımızın yanındayız"

Gazeteciler için hazırlanan paketlerin dağıtılması sürecinin başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, bu konuda hazırlanan sağlık çantasının meslektaşlarına ulaştırma, yanlarında olduklarını hatırlatma anlamında da bir vesile olduğunu söyledi. Başkan Sevinç, "Hepimiz zor ve sıra dışı bir zamandan geçiyoruz. Dünyayla birlikte bizler de çetin bir mücadele veriyoruz. Herkesin sağlıklı kalma mücadelesi verdiği bu süreçte biz gazeteciler yine alandayız. Yine insanları en doğru, en sağlıklı bilgiyi vermek için çalışıyoruz. Haliyle daha büyük bir risk altındayız ve meslektaşlarımıza bu süreçte biz de en azından acil ihtiyaç olabilecek bir takım malzemelerin ulaştırılması için yönetimimizle bir çalışma yaptık. Elbette ki gazetecilerimiz tedbirlerini alarak çalışıyor. Fakat bu süreçte biz bu çantalarımızı ulaştırırken bir de yazdığımız mektuplarla onlara 'Yanınızdayız' mesajı vermek istedik. Biz VGC olarak büyük bir aileyiz. Van'daki medya mensuplarının neredeyse birçoğunun üyesi olduğu bir meslek kuruluşuyuz. Maddi imkanlarımız elverdiğince onların yanında olmak istedik ve bu süreçte bizler belediyelerimizden büyük destek aldık. Özellikle Edremit Belediyesinden ciddi bir malzeme desteği verildi. Yine İpekyolu ve Tuşba belediyeleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de katkıları oldu. Gazetecilere ulaştırdığımız malzemelere destek sağlamaları çok anlamlı oldu. Bu noktada kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bu zorlu süreçte gazetecilerin yanında durmaya devam edeceklerini ifade eden Sevinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler meslektaşlarımızın yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de zor zamanlarında yanlarındayız. Gazeteci arkadaşlarımız tüm tedbirlerini alıp bu süreçte haber ulaştırmaya, iyi haberler vermeye devam edecek. Halkımızdan ricamız ise evde kalmaları ve bu süreçte kontrolü sağlık ve güvenlik çalışanlarına bırakmalarıdır. Bizler de işin iletişim tarafı olacağız. Bu süreci en hızlı şekilde atlatıp normal yaşantılarımıza dönmemiz gerekiyor. Bu noktada herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse inşallah bu süreci atlatacağız." - VAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Muhammet Emin Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Fettah Can Serdar Ortaç Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Emre Belözoğlu Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden gazetecilere hijyen malzemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:57:17. #1.14#
title