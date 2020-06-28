Van Valisi Mehmet Emin Bilmez vatandaşlarla koyun kırktı
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez vatandaşlarla koyun kırktı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesinde koyun kırkan vatandaşları ve süt sağan kadınları ziyaret etti, koyun kırktı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez vatandaşlarla koyun kırktı
28.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:34

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesinde koyun kırkan vatandaşları ve süt sağan kadınları ziyaret etti, koyun kırktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray ilçesindeki programdan dönen Bilmez, Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi'nde dere kenarında koyun kırkan vatandaşlar ile süt sağan kadınlarla bir araya geldi.

Havaların ısınmasıyla başlatılan küçükbaş hayvanların kırkma işlemini izleyen Bilmez, vatandaşların koyun kırkma isteğini geri çevirmeyerek eline aldığı makasla koyun kırktı.

Vatandaşlarla sohbet eden, çocuklara çikolata dağıtan Bilmez, dile getirilen sorunları ve talepleri de dinledikten sonra mahalleden ayrıldı.

Koyun kırkan Çetin Kaplan, ilk defa bir valinin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, gösterdiği hassasiyetten dolayı Bilmez'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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