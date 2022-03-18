Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

Bir son dakika haberine göre Van'ın Bahçesaray ilçesinde '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle bayrak yürüyüşü düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle bayrak yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan çelenk sunma, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Sündüz Şehitliği'ne kadar bayrak yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Cumhuriyet Savcısı Melih Alperen Keskin, Belediye Başkan Vekili Ramazan Takmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Alican Suveren, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kurum müdürleri ve şehit aileleriyle gazilerin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra Bahçesaray Kız YBO'nun konferans salonunda devam eden programda şiirler okunup, tiyatro gösterisi yapıldı.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, daha sonra şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Zaferi, Bahçesaray, Hisarcık, 18 mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title