Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Şükrü Akyüz - Güncel
 - Güncelleme:

Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BAHÇESARAY, VAN (İHA) - Mayıs karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Geçtiğimiz haftadan bu yana belli aralıklarla Van ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle birlikte Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçdi'nde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Başkan Sabırlı, "Bu gün 10 Mayıs, şuan Bahçesaray Kartabet Geçidi'ndeyiz. Araçlar yokuşu çıkıp inmekte sıkıntı yaşıyor. Bahar geldi diye kışlık lastikleri çıkardık. Yazlık lastikler ile de büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah kazasız belasız ilçeye varırız" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel

Bahçesaray, Mayıs, kar, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title