Bahçesaray'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Özbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burhan L. yönetimindeki otomobil, Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı İmamlı mezrasından ilçe merkezine seyir halindeyken virajı alamayarak yaklaşık 250 metre uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü Burhan L. ile yanında bulunan Erkan L. ve Hamit B. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans helikopterle Van'a getirildi.