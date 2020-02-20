: Van Valisi Bilmez: "Koronavirüsle ilgili tüm önlemleri aldık"

20.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:54

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran'da 2 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle kentte gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilmesi için sınır kapısında özel oluşturduğumuz sağlık odasına alınacak, daha sonra bu iş için özel tahsis edilmiş ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek." dedi.

Bilmez, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle ilgili alınan önlemler ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Son zamanlarda özellikle Çin'de görülen ve gittikçe yayılan koronavirüsle ilgili komşu ülke İran'da da 2 kişinin öldüğünü anımsatan Bilmez, bunun için ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık Müdürlüğünün daha önce ilçelerdeki sağlık personeline virüsle ilgili eğitim verdiğini aktaran Bilmez, ilçelerdeki sağlık görevlilerinin karar gereği göçmenlerle muhatap olan askeri birlikler, jandarma, emniyet ve ilgili kurum personellerine bilgilendirme yapacağını ifade etti.

"Her türlü önlemi aldık"

Şüpheli vakalarla ya da İran'dan gelen göçmenlerle muhatap olunduğunda neler yapılması gerektiği konusunda genel bir eğitim çalışması başlattıklarını kaydeden Bilmez, şöyle konuştu:

"Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giren turistlerin sağlık açısından ateşini ölçen cihazlar Ankara'dan talep edildi. Geldiğinde sınırdan geçişlerde kişilerin uzaktan ateşini ölçen cihazlarımız kurulacak. Şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilmesi için sınır kapısında özel oluşturduğumuz sağlık odasına alınacak, daha sonra bu iş için özel tahsis edilmiş ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek. Hastanede bu tür vakalar için özel bölüm ayrıldı. Türkiye'de 20 hastane olası vakalara karşı pilot hastane seçilmişti. Bunlardan biri de Van'daki hastanemiz. Sağlık açısından her türlü önlemimiz ve altyapımız hazır."

"Van'daki şüpheli vakanın tahlilleri negatif çıktı"

Geçen hafta Özalp ilçesinde basına yansıyan şüpheli vakanın tahlillerinin negatif çıktığını açıklayan Vali Bilmez, "Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün kurumlarımız bu konuda teyakkuz halinde. Bizimle İran arasında sınır geçişlerinde vize muafiyeti var. Burada bir sınırlamaya gidilip gidilmeyeceği konusu, İran'daki gelişmelere bağlı olarak sadece Van'da değil bütün kapılar için söz konusu olabilecek." diye konuştu.

Vakanın 900 kilometre uzaklıktaki İran'ın Kum kentinde ortaya çıktığını vurgulayan Bilmez, burasının Van'a uzak bir bölge olmasına rağmen gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının da İran'daki gelişmeleri takip ettiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Oradaki risk durumuna göre tedbirlerin artırılması veya gevşetilmesi konusunda gerekli kararlar alınacak. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı bir husus yok. Gerekli önlemler alındı. Sağlık birimlerinin yaptığı açıklamalara riayet etmeleri ve hijyen konusuna önem vermelerini istiyoruz. Personelimizi de bu konuda uyardık. Okullarda da bu konuda alınacak önlemler konusunda eğitim çalışmalarına hızlı şekilde başlıyoruz. Bölgede panik yaratmak isteyen, kentimizin ekonomisine zarar verebilecek davranışlardan uzak durmamız lazım. Van turizmle ön plana çıkan bir kent. Yaklaşan nevruz nedeniyle hareketlilik beklentisi söz konusu. Gelişmeleri takip edeceğiz. Alınması gereken tedbirler konusunda gerekeni yapacağız ve bu süreçte kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğiz."

Kaynak: AA

Haber Videosu