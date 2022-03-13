Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1044 yerleşimin yolu kardan kapandı

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 308 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolu ile yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari

Hakkari'de etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 160 köy ve mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 316 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Söz konusu bölgelerde ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, "Kar mücadelesi yürütülen yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5-6 metre civarında oluyor. 59 iş makinesi ve 85 personelle sık sık kapanan köy yollarımızda çalışma yürütüyoruz." dedi.

Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı 260 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını bir an önce açacaklarını söyledi.