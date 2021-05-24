Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor
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Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü, son 4 yıldır temizliğiyle mavi bayrak listesindeki yerini koruyor.

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

VAN - Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü, son 4 yıldır temizliğiyle mavi bayrak listesindeki yerini koruyor.

Türkiye, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrak plajlarıyla bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 33 artarak 519'a yükselmişti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Tuşba Belediyesine ait Mollakasım Plajı, temizliğini en iyi şekilde muhafaza ediyor. Van'ın merkez Tuşba ilçesinde gölün kıyı hatları temizliğiyle dikkat çekerken, Tuşba Belediyesi tarafından bölgeye yeni plajlar da yapılmaya başlandı. Mavi bayraklı Mollakasım Plajı'nın yanı sıra yeni yapılan Ayanıs Halk Plaj da bu yaz sezonunda güzelliğiyle adından söz ettirecek.

"Mavi bayraklı plaj kriterlerini yerine getirdi"

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye'nin iç sularında ilk ve tek halk plajının geçtiğimiz yıl da 33 kategoride mavi bayrak kriterlerini yerine getirdiğini anımsattı. Bu sayede uluslararası çevre ödülü olan mavi bayrak kriterlerini tekrar yerine getirerek listesindeki yerini koruduğunu ifade eden Başkan Akman, "Mavi bayraklı halk plajımız 20 dönüm arazi üzerine kurulmasına rağmen, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile komşu ülkelerden gelen turistlerin tercih ettiği bir yere sahiptir. Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih gören plajımızın alanı yetersiz kalmaktaydı. Bizlerde bu eksikliği gidermek ve daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla mavi bayraklı plajımızın yanına ek olarak Ayanıs Halk Plajının yapımına başladık. 22 dönüm alan üzerine kurulacak bu plajın 300 metre göl sahili bulunmaktadır. Bu plajımızı da temmuz ayı itibariyle halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yerli ve yabancı turistleri mavi bayraklı ve Ayanıs Halk Plajına davet eden Akman, plajın temiz olmasından dolayı 100 metrelik uzakta dahi gölün altındaki taşların seçildiğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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