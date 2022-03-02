Van'da "Şiir İklimi" programları devam ediyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şiir İklimi" programında Ercişli şairler bir araya geldi.

Düzenlediği etkinliklerle sanatseverlere keyifli anlar yaşatan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu programlarını sürdürüyor.

Her ay farklı konuklarla düzenlenen "Şiir İklimi" programına bu hafta Ercişli şair, yazar ve ses sanatçıları katıldı.

Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, yerel sanatçı Elif Abalı'nın konseri ile başladı.

Programda şairler Barış Kul, Gökmen Sakin, Gülşen Günay, Sinan Mirza Pala ve Yılmaz Şit kendilerine ait birbirinden güzel şiirleri seslendirdi.

Yazar ve Şair Orhan Demirtaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.