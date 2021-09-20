Van'da Öz Finans-İş Sendikası'ndan Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarına eğitim

Van'da Öz Finans-İş Sendikası üyesi Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halk Bankası çalışanlarına, "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" eğitimi verildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, banka çalışanlarına, kurumsal iletişimi geliştirmek, çatışma yönetimini öğrenmek, sosyal ilişkileri sağlıklı ve etkin biçimde yönetme becerisi kazanmak, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlama konularında eğitim programı düzenlendi.

Öz Finans-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğini anımsattı.

Banka çalışanlarının bu süreçte canla, başla ve fedakarca hizmet vermeye devam ettiğini, her gün yüzlerce müşteriyle yüz yüze ve yoğun bir ortamda çalışmak durumunda kaldığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Sendikamızca, bu sıkıntılı süreçte üyelerimizi bir nebzede olsa mutlu etmek için ne yapabiliriz sorusuyla yola çıktık ve eğlenirken öğreneceğimiz bir proje hazırladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın katkıları ile hazırladığımız projemizin konusu 'Finans Sektöründe Çalışan Üyelerimizin İletişim ve Motivasyonunu Arttırma" eğitimidir."

Program kapsamında eğitmenlerin "İletişim ve Motivasyon", "Beden dili", "Yasal haklar" konularında eğitimler vereceği bildirildi.