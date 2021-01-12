Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
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Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

12.01.2021 10:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:07
Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

VAN'da evlilik vaadiyle bir çok kişiyi dolandıran ve 120 bin 600 lira para ile kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

VAN'da evlilik vaadiyle bir çok kişiyi dolandıran ve 120 bin 600 lira para ile kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan özel ekip tarafından 90 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılar 3 şüpheli tutuklandı. 

Van'da aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesi bir çok kişiyi evlilik vaadiyle kandırarak 120 bin 600 lira değerinde para ve ziynet işyası alarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. 

90 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına için yapılan çalışmalar kapsamında 90 saatlik güvenlik kameralarını inceleyen özel ekip, şüphelileri tespit ederek bulundukları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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