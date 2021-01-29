Van'da doğumu yaklaşan kadınlar, 'Anne Oteli'nde misafir ediliyor

VAN'da kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanma ihtimali olan kırsal bölgelerde yaşayan ve doğum yapma tarihi yaklaşan hamile kadınlar ile doğumun ardından bebekleri tedavi gören anneler, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl önce kurulan 'Anne Oteli'nde ağırlanıyor. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Karacaoğlu, Anne Oteli'nde son bir yılda 1500 kadının misafir edilerek, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2016 yılında kurulan 'anne oteli' Türkiye'nin ilk 'anne oteli' olma özelliğini taşıyor. Kış koşullarının ağır geçtiği Van'ın yanı sıra Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi çevre illerdeki kırsal mahalle ve köylerden özellikle yolları kardan dolayı kapanması olasılığına karşı kurulan 'anne oteli', hamile kadınlar için umut kaynağı oldu. Doğumdan kısa süre önce evlerinden alınan ve anne otelinde müşahede altında tutulan kadınlar, uzman doktorlar gözetiminde ve sağlıklı ortamda doğum yapma imkanı buluyor. Hamile kadınlar ve doğumdan sonra bebekleri tedavi gören anneler, 40 yatak kapasiteli 'Anne Oteli'nde misafir edilerek her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor.

Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanında gebelik süresince eğitimlerin verildiği eğitim odalarının bulunduğu 'Anne Oteli'nde misafir edilen hamile kadınlar, kendilerine böyle bir ortam hazırlayan hastane yetkililerine teşekkür etti.

'ALLAH, DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde bir hafta önce 'anne oteline' gelip 6'ıncı doğumunu gerçekleştiren Gülser Özer," Anne oteli doğumu yaklaşan kadınlar için çok iyi. Günde 3 öğün yemek veriliyor ve burada ter türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Burada 40 anne misafir ediliyor. Personeller de bize çok iyi bakıyor. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kış mevsiminde kar nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanma ihtimali olan kırsal mahallelerde yaşayan hamile kadınlar ve doğumdan sonra bebekleri burada tedavi görüyor. Çok memnunuz" dedi.

BİR YILDA BİN 500 HAMİLE KADIN MİSAFİR EDİLDİ

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Karacaoğlu ise, anne otelinde son bir yılda bin 500 kadının misafir edildiğini ifade ederek, "Anne otelimiz, Van ve çevre illere hizmet veriyor. Zor kış şartlarından dolayı hastaneye gelemeyecek olan gebelerimize, aynı zamanda riskli olan gebelerimize doğum öncesi hizmet vererek, onların doğum öncesi burada bulunmalarını sağlamaktayız. Ayrıca doğum sonrası bebekleri tedavi gören anneler burada misafir ediliyor. Anne otelimiz, 40 yatak kapasiteli olup, burada ağırlanan annelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor" diye konuştu.

'Anne Oteli'nden sorumlu hemşire Nuray Ekinci de, annelere gebelik süresince eğitimler verdiğini anlatarak, "Burada misafir edilen annelere hafta 3 kez eğitim veriyoruz. Anne sütünün nasıl verilmesi ve sütün neyle verilmesi gerektiğini ve emzirmeyle ilgili anneleri bilgilendiriyoruz. Onlar için çok da faydalı oluyor. Memnun kalıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı