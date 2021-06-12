Valimizden Minik Elif'in Ailesine Taziye Ziyareti

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kanatlı köyünde yaşayan Tenha ailesine, Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 1 yaşındaki kızları Elif Eva için taziye ziyaretinde bulundu.

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kanatlı köyünde yaşayan Tenha ailesine, Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 1 yaşındaki kızları Elif Eva için taziye ziyaretinde bulundu.

Tenha ailesini evlerinde ziyaret eden Valimiz, baba Enes Tenha ve anne Ayşe Tenha'ya başsağlığı dileğinde bulunarak, acılarını paylaştı.

Taziye ziyareti sırasında Valimize; İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Ümit Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü A. Vahap Asma eşlik etti.

Kaynak: Habermetre