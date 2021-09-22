Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu: ' Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu: " Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu:

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Duacı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda 2021 yılı ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinde çeşitli dallarda dereceye giren Antalyalı sporcular ve antrenörleriyle buluştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Duacı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda 2021 yılı ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinde çeşitli dallarda dereceye giren Antalyalı sporcular ve antrenörleriyle buluştu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonla sporcularla bir araya gelen Vali Yazıcı sporculara kendi deneyimlerini anlatırken sporcuların sorularını da cevapladı. Sporcularla başarıları ve branşları hakkında sohbet etti.

"Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz"

Sporun hayatın vazgeçilmez bir parçası, yaşamın dengesi olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, "Sizler başarılarınızla sadece madalya kazanmıyorsunuz, aynı zamanda yediden yetmişe milletimizin tamamının da gönlünü kazanıyorsunuz. Uluslararası müsabakalarda elde ettiğiniz başarılarla da sizden sonraki nesillerimiz için adeta bir ümit kaynağı oluyorsunuz. Başarılarınız da şansın değil emeğin, inancın, mücadelenin, alın terinin ürünüdür. Kiminiz bir efsanevi sporcuyu örnek aldığınız için bu yola koyuldunuz, kiminiz okulunuzda beden eğitimi hocanız tarafından keşfedildiniz, kiminiz ailenizin teşvikiyle spora başladınız. Başarıya giden zorlu sürecinizde, sizinle aynı hedefe kilitlenen, aynı ideale inanan size güvenen insanların, ailenizin, antrenörlerinizin, dostlarınızın, spor il müdürlüğümüzün temsilcilerinin desteğini yanınızda hissettiniz. Sizlerin başarıları ferdi bir çabanızın çok ötesinde sporcusuyla hocasıyla, ailesiyle, okuluyla kulübüyle, federasyonuyla, bakanlığıyla, topyekün bir iş birliğinin, sporcudan devlete uzanan bir zincirinin uyumunun neticesidir. Başarılarınızı çok önemsiyor, devlet olarak her türlü imkanımızla her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz" dedi.

"Hiçbir başarı tesadüf değildir"

Sporculara gençlik döneminde hentbola ve futbola gönül verdiğini sonrasında bağını koparmak zorunda kaldığını anlatan Vali Yazıcı, "Hayatta hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının arkasında gayret, fedakarlık ve en çok da istikrar vardır. Sizleri takdir ediyorum. Bir taraftan eğitiminize devam ederken bir taraftan da şehrimize ve ülkemize başarılar getiriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Asla mücadelenizden vazgeçmeyin. Sizleri ve antrenörlerinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizin branşlarınızda en iyi olmak ve gelecekte olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmenizi, tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinletmenizi, al bayrağımızı göndere çektirmenizi, milletimizin gururu olmanızı, sizden sonraki sporculara da hem mücadeleniz ve başarılarınız hem de güzel ahlakınızla örnek olmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin ve ilimizin gururu olacaklar"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, "Her birinin gözlerindeki umut ve azim beni çok heyecanlandırdı. Ümit ediyorum ki çok çalışarak bugünlere gelen sporcularımız gelecekte yeni dünya ve olimpiyat şampiyonlukları elde edecekler ülkemizin ve ilimizin gururu olacaklar" dedi.

Konuşmasının ardından Vali yazıcı sporculara spor malzemeleri hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu: Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz

Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu: Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz

Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu: Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz

Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu: Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Özge Özpirinçci Oğuzhan Koç Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Halil İbrahim Dervişoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu: ' Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:45:25. #1.12#