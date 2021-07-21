Vali Sezer, Helikopter destekli trafik denetimine katıldı

(20. 07. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı.

KIRIKKALE-(20. 07. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Vali Sezer, alınan tedbirlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'den bilgi aldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na ait helikopter ile Kurban Bayramı'nın ilk gününde yapılan denetimde trafiğin sakin olduğu gözlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında, Ankara- Samsun ve Kırıkkale- Kayseri kara yolu güzergahındaki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerince 24 saat esasına göre denetim yapılıyor.

Kaynak: Habermetre