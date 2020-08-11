Vali Şentürk'ten korona denetimi
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Vali Şentürk'ten korona denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs denetimlerine katıldı.

Vali Şentürk'ten korona denetimi
11.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:25

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs denetimlerine katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vali Şentürk, beraberindekilerle birlikte kapalı pazar yeri ve İsmet İnönü Caddesinde korona virüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlara kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

"Virüsle mücadelede 3 hususumuz var, temizlik, maske ve mesafe"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk denetimler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde ve ilçelerimizde de korona virüsle mücadelede bilinç oluşturmak için denetim ekiplerimizle sahadayız. Bugünde denetimlerimizi Bozüyük'te gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki, esnaflarımız kendileri için ve müşterilere dönük gerekli tedbirleri almışlar. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum, biz Bilecik olarak vatandaşlarımızın oldukça iyi bir bilinç seviyesinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Fakat büyük illerin arasında olmaktan dolayı günlük hareketliliğin fazla olması nedeni ile vakalarımızda son zamanlarda artışlar bulunmakta. Bu artışların önüne geçmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki virüsle mücadelede 3 hususumuz var. Bunlar temizlik, maske ve mesafe. Bu kurallara hep birlikte riayet edeceğiz, tedbirlerimizi yoğunlaştırarak, halkımızı bu virüsten korumak istiyoruz. Kurallara uyan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Denetimlere Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Sekan Kadir Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan Bozdemir, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Bozüyük'te de gerçekleştirilen denetimlerde pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetleme yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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