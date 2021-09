Vali Memiş: "Tarihimizden gelen ve esnaf kardeşliği ile ifadesini bulan Ahilik Haftası kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan ve bir hayat düsturu olan Ahilik, dünyada benzeri bulunmayan geçmişten gelen köklü ve güçlü hatıraları ile bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Anadolu'da ticaret erbabının yaşattığı Ahilik, Dünyaya örnek olacak insani değerleri ve uygulama örneklerini içinde barındırmaktadır. Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı olarak ifade edilen birçok kavram Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin mayasında Ahilik vardır. Osmanlı Devletini cihan devleti yapan sır Ahiliktir. Ahiliğin kardeşlik ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımız; "elini, kapını ve sofranı açık tut" öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Ahilik kültürü; milli birlik ve beraberliğimizin coğrafyamızda her zaman en büyük teminatlarından birisi olmuştur. Bu nedenle, Ahilik prensiplerini yaşatmayı kendine düstur edinmiş esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına çözüm bulmayı kendimize borç biliyoruz. Bu yüzden devletimiz, esnaf ve sanatkarlarımızı ciddi finansal teşvikler ile destekliyor, vergi konusunda da birçok muafiyetler ve indirimler sağlıyor, Sicil affı ile krediye erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca, "Esnaf Ahilik Sandığı" sistemi ile Ahilikte yer alan "Orta Sandığı" geleneğini günümüze uyarlayarak, "Hedef 2023 Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi" vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sağlayan Ahilik Teşkilatını dünya kültürüne ve ticaret literatürüne ülkemizin bir markası olarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu vesileyle, Anadolu'nun manevi mimarlarından Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyor, 2021 yılı Ahilik etkinliklerinin birlik, beraberlik, kardeşliğimize ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini, yardımlaşma, dayanışma ve kardeş olma duygularımızın daha da pekişmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza şükran, sevgi ve saygılarımı sunuyor, işlerinde bol kazançlar ve üstün başarılar diliyorum." - ERZURUM

