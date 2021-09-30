Vali Işık'tan Kazazedelere Geçmiş Olsun Ziyareti

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Adliyesi önünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kazazedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Karaman Adliyesi önündeki yolda meydana gelen trafik kazası sonrasında ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen kazazedeleri ziyaret ederek yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Işık, ziyarette yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgiler aldı.

Hastane ziyaretinin ardından kazanın meydana geldiği bölgede bir süre incelemelerde bulunarak yetkililerden kaza hakkında bilgiler alan Vali Işık, "Yaşanan bu üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu tür kazalar bir daha yaşanmasın. Yola çıkan veya yolda olan tüm vatandaşlarımızdan özellikle trafik kurallarına uymaları konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri