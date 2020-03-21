Vali Gürel : "Süreci çok iyi yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz"
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Vali Gürel : "Süreci çok iyi yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de 9 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsüne karşı kent genelinde çok hızlı tedbirler aldıklarını ve ani refleks gösterdiklerini söyledi.

21.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:34
Vali Gürel :

Karabük Valisi Fuat Gürel, dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de 9 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsüne karşı kent genelinde çok hızlı tedbirler aldıklarını ve ani refleks gösterdiklerini söyledi.

Karabük'te Koronavirüs Pandemi Koordinasyon toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik büyük toplantı salonunda sosyal mesafe kuralı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Karabük İl Pandemi Planının sürekli olarak güncellendiğini, planın şu an yaşanmakta olan koronavirüs pandemisine uygun hale getirildiğini, il genelinde yapılan tüm çalışmaların bu plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çin'den başlayıp tüm dünya genelinde etkili olan korona virüsün yayılmaya başladığı andan itibaren il olarak tedbir hazırlığı yapmaya başladıklarını ifade eden Vali Fuat Gürel, "Plan dahilinde yapılması gereken her şeyi bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda adım adım kontrollü bir şekilde gerçekleştirdik. İlk baştan itibaren ülkemiz dünyada örnek gösterilen bir süreci yürüttü ve halen yürütmeye devam ediyor. Türkiye 83 milyon nüfusu ile büyük bir ülke aynı zamanda bulunduğumuz coğrafyada, etrafımızdaki ülkelerde bu salgının yaygın şekilde görülüyor olmasına rağmen biz uzun süre bu hastalığı ülkemizden uzak tuttuk. Ama dünyaya açık bir ülkeyiz, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinden ülkemizde insanlar var. Bizim insanlarımız dünyanın birçok ülkesinde yaşıyor. Böyle bir bölgede uzun süre bu salgından uzak kalmakta mümkün değildi ve nihayetinde bir hasta ile başladık şu anda dün itibariyle 670 hasta sayısına ulaştı" dedi.

"Alınan önlemler ışığında şu an ilimiz oldukça iyi durumda"

Virüsün bir pandemi olduğunu ve dünyada eş zamanlı olarak birden fazla kişiyi etkileyen çok kolay olarak bulaşan bir hastalık, sürekli olarak kitle iletişim araçlarından, televizyonlardan, internetten korunma yolları ile ilgili yayınlar yapılıyor, kurumlarımız da yapıyor ancak görüldüğü gibi yayılmaya devam ettiğini de aktaran Vali Gürel, şu ifadelere yer verdi;

"Karabük geneli olarak alınan tedbirlere bakacak olursak çok hızlı tedbirler aldık, ani refleks gösterdik. Kurum yetkilileriyle koordinasyon toplantılarının yapılması, kurumların yapacakları işlerin planlanması, Karantina hastanesinin ayarlanması, kurum kuruluşların dezenfekte edilmesi, insanlarımızın yoğun kullandığı camiiler, okullar, meydanlar, sokaklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi yerler dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor. Okullar ile ilgili okul idareleri ilk baştan tedbirler planladılar, özellikle okul tuvaletlerinde hijyen kurallarına uyulması ile ilgili talimatlar verilmişti. Sonra Bakanlıkların almış oldukları tedbirler devreye sokuldu, tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de tedbirler bütünlük içinde yürütülmeye başlandı. Tüm alınan önlemler ışığında bakacak olursak şu an ilimizin oldukça iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Süreç burada oldukça iyi yürütüldü, hassas davranıldı, yurtdışı öyküsü olan herhangi bir hastada en ufak bir belirti olsa bile hemen gözlem altına alındı, tahliller alındı ve takibi yapıldı. Süreci çok iyi yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz, kurumlar arası diyaloğumuz oldukça iyi, kurum ve kuruluşlarımız kontrollü bir şekilde süreci yürütüyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hassas ve kontrollü tedbirlerimiz devam ettiği müddetçe ilimiz ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacaktır. İlimizde bulunan tüm kurumların plan dahilinde üzerine düşen görevler var, yeri ve sırası geldiği zaman onları devreye sokmak zorundayız ama şu ana kadar hiçbir sorunumuz yok, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşlarımız salgınla ilgili olarak ilk başlarda biraz önemsemediler ancak yapılan yayınlar ve uyarılar etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlarımız olayı ciddiye almaya başladılar. Sokaktaki ve kurumlardaki, hastanelerdeki insan sayısı epeyce azaldı. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istirham ediyoruz. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik hasta olan vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkmasınlar."

"Kontrolden geçmeyen yurt dışından gelenleri bildirin"

Vali Gürel, virüsün ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından ilk andan itibaren kent genelinde ilk olarak umreden dönenlerin listeleri çıkarıldığını kaydederek, " Sağlık müdürlüğü ekipleri birebir görüşmeler yaptılar, evlerinde ziyaret ederek 14 gün boyunca evlerinde kalmaları gerektiği tebliğ edildi. Aynı zamanda hastalık belirtisi olanlar gözlem altına alınarak tahlilleri yapılarak takipleri yapıldı. Şu an itibariyle sağlık ekiplerimiz polis ve jandarma ile birlikte 14 günlük süreyi tamamlamayan umreden dönen vatandaşlarımızı günlük olarak ziyaret ederek kurallara uyup uymadıkları takip edilmekte ve sağlık kontrolünden geçirilmekteler. Ancak ilimize yurtdışı hikayesi olup da herhangi bir kontrolden geçmeden gelebilen vatandaşlarımız olabilir, muhtarlarımızla bu konu ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu tür vakalar varsa bizlere bilgi versinler. Ayrıca bir kısım ülkelerle sınırların kapatılması ve son umreden gelenlerin ve yurt dışından gelenlerin yurtlarda gözlem altında tutulması uygulaması bizleri çok rahatlattı. Biz de ilimizde bir Yurdu bu maksatla hazır hale getirdik, ihtiyaç halinde kullanacağız. Ama biz yine de özellikle Safranbolu ilçemizde tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz, kısa bir süre önce Safranbolu'da da taraflarla bir toplantı gerçekleştirdik alınan tedbirler ve önlemleri değerlendirdik. Kamu kurumlarımız, kaymakamlıklarımız, belediye başkanlıklarımız, meslek odalarımız kısaca tüm kurumlarımız süreci oldukça iyi ve özenli takip etmektedirler. Bakanlıklarımızın talimatları çerçevesince ve Valiliğimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda önlemleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz, bu mana da hassasiyetimiz had safhada, paniklemeden, soğukkanlı olarak bu süreci yönetmek zorundayız. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çok önemli, zorunlu olmadıkça hastanelere, resmi kurumlara, bankalara gitmeyin, topluma taşıma araçlarına binmeyin. Asker uğurlaması, düğün, nişan gibi insanları bir araya getiren etkinlikleri yapmayalım, kalabalıklardan uzak duralım, dışarı çıkacaksak sosyal mesafelere uyalım, kamu kurumlarının resmi sitelerini takip edelim, yalan, aldatıcı, panikletici sosyal medya bilgilerine itibar etmeyelim, resmi kurumların aldığı kararlara uyalım, bunları sağlayabilirsek kısa sürede bu beladan inşallah kurtulmuş olacağız. Başta Sağlık Müdürümüz Ahmet Sarı olmak üzere bütün fedakar sağlık personelimize, Kamu kurum ve kuruluş amirlerimize, personelimize, belediye başkanlarımıza ve personeline ve vatandaşlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları üstün gayret ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.

Toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Hasan Başkök, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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