?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
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?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü

?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde, 15 Temmuz şehidi Mahmut Eşit'in (45) görme engelli annesi Berika Eşit (71), Anneler Günü'nde oğlunun mezarına gidemedi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 15 Temmuz şehidi Mahmut Eşit'in (45) görme engelli annesi Berika Eşit (71), Anneler Günü'nde oğlunun mezarına gidemedi. Durumdan haberi olan Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın girişimiyle evinden ambulansla alınan Eşit, mezarlığa götürüldü. Demirtaş da anneye destek olup, eşlik etti.

İstanbul'daki lokantada çalışan, 8 çocuk babası Mahmut Eşit, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarınca şehit edildi. Mahmut Eşit'in, Derik ilçesinde yaşayan görme engelli annesi Berika Eşit, Anneler Günü'nde oğlunun mezarına gidemedi. Bu durumdan haberi olan Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, harekete geçti. Beyhan Demirtaş'ın girişimiyle evine gönderilen ambulansla yatalak ve görme engelli Berika Eşit, alınıp, oğlunun mezarına götürüldü. Demirtaş da anneye mezarlığa kadar destek olup, eşlik etti.

Bayram arifesinde, şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Berika Eşit, Kürtçe ağıtlar yakarak, "Kalk oğlum, kalk kuzum. Annen sana kurban olsun. Mekanın cennet olsun. Allah valimizden ve kıymetli eşinden razı olsun, kendilerine güç kuvvet versin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. 

 


?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü
?Vali eşi, görme engelli şehit annesini oğlunun mezarına götürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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