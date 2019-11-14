Vali Civelek'ten, ziyaretler

14.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:38

Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Civelek, ilk olarak Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Daha sonra Marmaris Deniz Ticaret Odasına geçen Civelek, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Civelek, denizcilik sektörü ve oda faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a ziyaret eden, Civelek, Oktay'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretleri sırasında Civelek'e Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da eşlik etti.

Kaynak: AA