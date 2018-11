Vali Ayhan, Gazilerle Halı Saha Maçına Çıktı

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü gazilerle halı saha maçında bir araya geldi.

Sivas-Erzincan karayolundaki bir halı sahada gerçekleşen karşılaşmada Vali Ayhan'ın yanı sıra Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve gaziler forma giydi.

Ampute Milli Takımı'nın dünya ikincisi olmasından sonra Sivas'ta da gazi futbol takımının kurulup yeni başarılara yol açılması noktasında bir araya gelindiğini hatırlatan Vali Ayhan, "Kan akıtılarak, can verilerek sahip çıkılan bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, elbette ki şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onlar için her şeyin en güzelini ve iyisini yapmak bizler için en büyük görevdir, görev olmalıdır. Bugün de onlarla birlikteyiz. Gazilerimizin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarında her zaman yanlarında olacağız. Onların bir araya gelip spor yapmasından da mutluluk duyduk. İnşallah bu güzel kadro büyük başarılara imza atar" dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde geçen karşılaşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesini arzulayan Vali Ayhan, sahadan galip ayrılanın kardeşlik olduğunu söyledi. - SİVAS