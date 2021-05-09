Vali Atay ve eşi şehit annelerini unutmadı

Anneler Günü'nde Düzce Valisi Cevdet Atay ve eşi Elçin Atay, şehit annelerini unutmadı.

Anneler Günü'nde Düzce Valisi Cevdet Atay ve eşi Elçin Atay, şehit annelerini unutmadı. Şehit polis ve askerlerin ailelerini ziyaret eden Vali Atay ve eşi, şehit annelerine çiçekler vererek günlerini kutladılar.

Anneler Günü dolayısıyla Vali Atay ve eşi ile birlikte Düzce'de çeşitli zamanlarda şehit olan polis ve askerlerin ailelerini ziyaret etti. 1995 Yılında Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Şehit olan P. Onb. Musa Güneş'in, 2004 yılında Erzurum ili Pasinler ilçesinde Şehit olan Erdoğan Şengül'ün, 1991 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde Şehit olan J. Onb. Saffet Güven'in, 2015 yılında Hakkari ilinde Şehit olan Söz. Er Cihan Aksarı'nın, 1994 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Er İsa Ceylan'ın, 1999 yılında Kocaeli ili Gölcük ilçesinde şehit olan Er Bülent Ünlü'nün, 2020 yılında Suriye Elbab'da Kızılay aracına ateş açılması sonucu şehit düşen Mehmet Arif Kıdıman'ın, 2015 yılında Şırnak ili Silopi ilçesinde şehit olan Polis Memuru Sabri Altınbaş'ın ve 15 Temmuz Şehidimiz Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde Elçin Atay, şehit annelerine çiçekler vererek anneler günün kutladılar. Ziyaret sırasında zaman zaman duygusal anları yaşandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı