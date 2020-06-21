Vali Atay'dan şehit ailelerine Babalar Günü ziyareti Düzce Valisi Cevdet Atay, Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan 6 şehit ailesini ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan 6 şehit ailesini ziyaret etti.

Atay ilk olarak 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ercan Çelik'in annesi Şehrinaz ve babası Muhammet Çelik'i Akçakoca'daki evlerinde ziyaret etti.

Atay'a ziyarette Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım da eşlik etti.

Atay, daha sonra 2018 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde görev esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın annesi Ayfer ve babası Yahya Kaplanbaba'yı evlerinde ziyaret etti.

Atay, ardından 2018 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde görev esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun'un annesi Raziye ve babası Mustafa Kavun'un evine misafir oldu.

2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde görev esnasında şehit düşen Sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın annesi Sultan ve babası Cemalettin Aksarı'yı Mamure köyündeki evlerinde ziyaret eden Atay, burada şehit Aksarı'nın askerlik vazifesi sırasında yazmış olduğu anı defterini inceledi.

Atay son ziyaretini ise geçen aylarda Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın annesi Raziyeve babası Arslan Işık'ın evine yaptı.

Kaynak: AA