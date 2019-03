Vali Ali Hamza Pehlivan: "Vergi Disiplini Sağlam Ekonominin Temel Taşlarındandır"

Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt İl Defterdarlığı tarafından 30. Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda 1990 yılından itibaren her yıl Şubat ayının son haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanan 30'uncu Vergi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Pehlivan, "Bugün içerisinde bulunduğumuz bu kamu hizmet binası da dahil olmak üzere ülke genelinde sahip olduğumuz her şey milletçe oluşturduğumuz toplam katma değerin bir ürünüdür. Ülkemizde yaşayan her vatandaşımızın özellikle de çalışma çağındaki vatandaşlarımızın gayretleriyle bu katma değeri hep birlikte oluşturuyoruz. Tarladaki çiftçimizin, dükkanındaki esnafımızın, sanayicimizin, yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin bireysel ya da kurumsal olarak ortaya koydukları emek ve gayretlerin bunda payı var. Herkesin bu katma değerin oluşumunda payı olduğu gibi paylaşımında da muhakkak ki hakları mevcut. Öyle ise paylaşımının da etkin bir şekilde yapılması gerekir. Bunu sağlamak için de öncelikle güçlü bir Gayri Safı Milli Hasıla yapısının olması ve devletimizin vergi toplama yoluyla kamu alacaklarını tahsil etmesi gerekir ki kamu adına yapılacak yatırımlar gerçekleşsin ve hizmetler devam etsin." dedi.

Vali Pehlivan sağlam temeller üzerine kurulu ekonominin ancak vergi disipliniyle mümkün olacağına işaret ederek, "Ekonomi dinamik bir süreç. Serbest piyasa şartları içinde inişleri, çıkışları olabilir. Her hal ve şartta ilgili maliye birimlerimizin işleri sıkı tutması, disiplinli bir şekilde çalışması gerekiyor. Vergi disiplini sağlam ekonominin temel taşlarından biridir. Bu disiplini iyi sağladığınız müddetçe netice olarak hizmetlerin sunumu için gerekli kaynağı daha etkin bir şekilde toplama imkanı doğar. Ekonomideki,piyasalardaki hareketlenmeler karşısında, kriz ihtimali söz konusu olduğu durumlarda sağlam durabilmek ve ileriye doğru orta ve uzun vadeli planlar yapıp uygulayabilmek için vergi disiplini ve vergi hasılatının ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle ifade etmek gerekir. Sizin Defterdarlık personeli olarak ortaya koyduğunuz gayret Bayburt İlimizin bu konudaki performans göstergesidir. Bütün illerimizde bu gayretler en üst seviyede ortaya konulduğunda kazanan elbette ülkemiz olacaktır, milletimiz olacaktır, devletimiz olacaktır. Önce kaynağımızı iyi belirleyeceğiz o kaynaktan ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütmek suretiyle devletin payının alınmasını sağlayacağız ondan sonrada inşallah ülke olarak bu kaynaklarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en etkin şekilde kullanacağız." diye konuştu.

Vergi bilincine sahip yeni nesiller yetiştirmenin bu anlamda önemli olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Biz muhasebeci,mali müşavir gibi paydaşların katkıları, vatandaşlarımızın özverisi ve ilgili birimlerimizin vasıtasıyla bu çalışmalar devam edecektir. Bu haftalar vesilesiyle özellikle yeni nesillerimize 'Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır' anlayışının anlamını iyi açıklayarak aktarmak çok önemli. Gençlerimiz bu bilinçle yetişsinler istiyoruz. Bu haftaları bu boyutuyla da değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız, okullarımızı, kamu kurumlarımızı ve vergi mükelleflerimizi ziyaret edip bu konuların ehemmiyetini anlatıyorlar. Burada genç kardeşlerimiz ile emektar çalışanlarımız var. Genç kardeşlerimiz inşallah onların tecrübelerinden faydalanarak bu hizmetlerin etkin, verimli ve dinamik bir şekilde sürdürülmesi hususunda ellerinden geleni yapmaya devam edecek. Bu duygularla bu etkinliğin oluşumunda emeği geçen başta Defterdarımız olmak üzere bütün birim müdürlerimize, çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda üstün başarılar temenni ediyorum." dedi.

Defterdar Yüksel Ertekin ise yeni nesillerde vergi bilincinin oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Vergi Haftası'nda çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti. Vergi Haftası kapsamında Bayburt İl Defterdarlığı olarak çeşitli ziyaret ve faaliyetler planlandığını dile getiren Ertekin, "Bu yıl 25 Şubat - 3 Mart 2019 tarihleri arasında 30. Vergi Haftamızı kutluyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda defterdarlığımızca gönüllü uyum seviyesi yüksek mükelleflerin, sivil toplum kuruluşlarının, genç girişimcilerin ve okulların ziyaret edilmesi, üniversitede toplantı, konferans ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır. Bunun yanında kişisel gelişim, toplumsal iletişim ve en önemlisi de vatandaş - vergi dairesi - mali müşavir ilişkilerinde uyumluluk konulu bilgilendirme yapılması planlanmaktadır."dedi.

Vali Pehlivan konuşmaların ardından hizmette 35 yılını dolduran Gelir Müdür Vekili Celal Parıldar'a Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen teşekkür belgesini takdim etti.

Etkinlik çeşitli ikramların ardından sona erdi.

Bayburt İl Defterdarlığında düzenlenen resepsiyona Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Defterdar Yüksel Ertekin, birim müdürleri ve kurum çalışanları ile mali müşavirler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA