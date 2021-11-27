VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GAZİ AİLESİNİ KABUL ETTİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 2016 yılında Şırnak/Merkez'de Gazi olan Güvenlik Korucusu Mehmet Biter'in oğulları Hasan Biter ile Sabri Biter ile bir araya geldi.

Ziyaret vesilesiyle aziz Şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden Gazilerimiz rahmet ve minnetle yad edildi, hayatta olan Gazilerimize sağlık ve afiyetler dilendi.

Vali Pehlivan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hasan Biter'e hediye takdim etti, eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

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