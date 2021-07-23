Valentin Eysseric Kasımpaşa'da
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Valentin Eysseric Kasımpaşa'da

Valentin Eysseric Kasımpaşa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giymiş olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giymiş olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'da transferle devam ediyor. Son olarak forvet Umut Bozok'u kadrosuna katan lacivert-beyazlılar, bu kez de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giymiş olan Valentin Eysseric'i renklerine bağladı. Sağlık konrtolünden geçen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi. Son olarak görev yaptığı Fiorentina'da ise Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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