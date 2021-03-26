Vahap Şanal, Karadağ Satranç Festivali'nde birinci oldu
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Vahap Şanal, Karadağ Satranç Festivali'nde birinci oldu

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Vahap Şanal, Karadağ Satranç Festivali'nde birinci oldu

Satrançta Büyük Usta (GM) unvanına sahip milli satranççı Vahap Şanal, Karadağ Satranç Festivali'nde birinci oldu.

Satrançta Büyük Usta (GM) unvanına sahip milli satranççı Vahap Şanal, Karadağ Satranç Festivali'nde birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Vahap Şanal, 19-25 mart tarihlerinde başkent Podgorica'da düzenlenen Karadağ Satranç Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

Milli satranççı Vahap Şanal, karışık kategori olarak nitelendirilen ve Delchev, Thybo gibi yabancı Büyük Ustaların da katıldığı açık turnuvada 8,5/9 puan ve 2861 ELO performansıyla birinci oldu. Turnuvayı, Azerbaycan Uluslararası Ustası (IM) Aydın Süleymanlı ise ikinci tamamladı.

Vahap Şanal, bu sonuçla 23 ELO kazanarak 2600 ELO barajını geçme yolunda da büyük bir adım attı. Turnuvaya katılan diğer milli sporcu IM Işık Can ise 4/9 puan ve 2385 ELO performansıyla 10. sırayı elde etti.

Açıklamada, "Başta harika bir performans gösteren GM Şanal olmak üzere turnuvaya katılan oyuncularımızı mücadelelerinden ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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