Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı
İsveç prensesi Madeleine'nin kızı için düzenlediği vaftiz töreninde davetlilerden biri giydiği elbisenin azizliğine uğradı.
İsveç prensesi Madeleine ve kocası Christopher O'Neill yeni 9 Mart'ta doğan kız çocukları Adrienne için Drottningholm sarayında vaftiz töreni düzenledi. Törene tüm kraliyet ailesinin soyluları katıldı.
ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Törende prensesin erkek yeğeni Patrick Sommerlath ile evli olan 35 yaşındaki Maline Sommerlath'in giydiği yeşil elbisesinin bel bölgesindeki bağı çözülünce elbisesi açıldı ve iç çamaşırları göründü.
ETRAFINDAKİLER DUVAR ÖRDÜLER
Etrafta bulunan misafiler, elbisesini düzeltmesi için Maline'nin etrafından duvar ördüler.
İşte törenden dikkat çeken kareler;
YORUMLAR (6)
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Vaftiz toreni kirmizi cizgimizCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu mu haber şimdi.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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hade lan ordan hiçbirşey gözükmüyor:(((Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Iste avrupa milleti hic arkalarını dönmüyorlar. Pozisyon direk popoya bakmakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır