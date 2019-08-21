Üzümcünün gözü kulağı fiyat açıklamasında

21.08.2019 10:10

Dolu, don ve hastalıklardan dolayı zorlu bir sezon geçiren ve hasadına başlanarak kurutulmaya başlayan üzümde üreticilerin gözü kulağı Manisa'da yapılacak olan rekolte ve taban fiyat açıklamasında. Manisalı üreticiler üzümde 11,5 liranın altına düşülmemesi gerektiğini belirtirken bu fiyatın altına düşülmesi halinde zarar edeceklerini söyledi. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ da üreticilere 'Üzümü açığa dökme' çağrısında bulunarak ürünlerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesini istedi.

"ÇOK ZORLU BİR YIL GEÇİRDİK"

Çok zorlu bir yıldan geçtiklerine vurgu yapan üzüm üreticisi Ahmet Özcanlar, "2019 hasadına başladık. Bu yıl kolay bir yıl değildi. Dolu ve don hasarı aldık. Allah nasip etti bugünleri gördük şimdi hasada başladık. Şu anlık bir sıkıntı yok. Havalar da iyi gidiyor. Kuru üzüm hasadı devam ediyor. Bu bizim için 15-20 gün bir ay sürer. Şuanda bir sıkıntı yok. Öyle çok yüksek bir verim yok. Şuan için devletimizden fiyat bekliyoruz. Fiyatlar inşallah şuandaki durumunu korur. Korursa bizim için de Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Çünkü işçi fiyatları, maliyetleri çok yüksek şuanda. İşçileri taşımak için servis tutuyoruz. Eskisi gibi traktörlerle üstü açık araçlarla taşıyamıyoruz. Maliyetler sürekli yüksek. İlaç fiyatları çok yüksek bu yıl. Ondan dolayı devletimizden bizi desteklemesini ve desteklemeleri biraz daha artırmasını bekliyoruz. Şuanda 11-12 lira civarında kuru üzüm fiyatı. Bu fiyatın korunmasını bekliyoruz. Borsanın bu fiyatları korumasını bekliyoruz. İnşallah ondan aşağıya düşmez çünkü açık döküm olduğu sürece bizim işletmecimiz fiyatları daha da aşağıya çekiyor deposuna hazır mal geldiği için. Fiyatlar artmıyor. Çiftçimizin de üzümleri satmamasını, depoda tutmasını ve açık döküme dökmemesini istiyoruz." diye konuştu.

2019 hasat sezonunun başladığını ve tüm üreticilere hayırlı olmasını dilediklerini belirten Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise "Bu sene üreticimizden bizim istediğimiz ürünlerini açığa dökmemeleri. Şuanda bir hafta sonra kesimler yoğunlaşacak, Manisa bölgemizde kesimler yeni yeni başladı. Bu bir hafta içerisinde yoğunlaşacak. Yoğunlaştığı zaman tüccar önlerinde sakın ola ki kuyruk haline gelmesinler. Ürünümüzü yavaş yavaş piyasaya sürelim ki fiyatlarımız düşmesin, üreticimiz mağdur olmasın. Bir senenin karşılığını son bir ayda tüccarın önüne götürerek sıkıştırmayalım" diye konuştu.

ÜRETİCİ ÜZÜMÜN 11,5 LİRANIN ALTINA DÜŞMEMESİNİ İSTİYOR

Geçen seneden bu yana üzümlerin 11,5 liradan satıldığına dikkat çeken Altındağ, "Üreticimizin fiyat beklentisi iyi üzümün 11,5 liranın altına düşmemesi. Üreticimiz en düşük üzümün 10 lira olması taraftarı. Bu şartlarda bunun altından ancak kalkabileceğimizi düşünüyoruz. Girdi maliyetlerinin hepsi yüzde 100, yüzde 150'lere, elektrikte yüzde 170'lere varan zamlarla karşı karşıyayız. Bu ürün geçen senenin fiyatlarının altına inerse vatandaşımızın bundan para kazanması mümkün değil. Manisa genelinde 670 bin dekarlık alanda sadece kurutmalık üzüm yetiştirilir. Manisa bölgemizde Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Saruhanlı, Şehzadeler, Yunusemre ilçelerimizde hepsinde belli miktarlarda üzüm üretiliyor ama sadece kuru üzüm sadece 670-700 bin dekar bir alanda yetiştiriliyor. Bunun neredeyse tamamı yani yüzde 90'ı ihraç olan bir ürün. Manisa'nın stratejik bir ürünü. Bu Manisa, İzmir ve Denizli bölgesinde yetişen bir ürün. Bu ülkemiz açısından stratejik bir ürün. Bunun tamamı neredeyse ihraç ediliyor. Yaklaşık 500 milyon dolarlık ülkemize bir getirisi var" dedi.

"REKOLTENİN YÜKSEK ÇIKMASINI BEKLEMİYORUZ"

Üzümün üstü açık bir ürün olduğunu ve her türlü şartlara meyilli ve zarar gören bir ürün olduğunu kaydeden Altındağ açıklamasını şöyle tamamladı: "Bir kısım ürünümüz dondan zarar gördü. Arkasından bir dolu yağışı oldu ondan zarar gördük. Bunların arkasından bu sene özellikle bağlarımızda çok yoğun hastalıklarla karşı karşıyayız. Bu hastalıklar da verimi biraz düşürdü. Rekoltenin çok yüksek çıkacağını tahmin etmiyoruz. Beklentimiz bu yönde. Tarım ve Orman Bakanımız burada bir açıklama yapsın, şimdi biz buradan bir açıklama yaparsak yanlış olur. Bakanımız açıklama yaptıktan sonra değerlendirmesini yaparız. Bizim öngörümüz rekoltenin çok yüksek çıkmayacağı yönünde."

Günlük 80 liraya üzüm kesiyor

Özel güvenlik görevlisi olan ancak iş bulamadığı için bağda üzüm kesme işi yapan Ayşe Köymen, "Özel güvenlik görevlisiyim. İş bulamadığım için üzüm kesiminde çalışıyorum. Aileme yardım amaçlı buradayım. Üzüm kesiminde günlük 80 lira kazanıyorum. 3-4 gün oldu başlayalı. Çok zor bir iş. 18 yaşındayım. Mecburiyetten, işsizlikten üzüm kesimine geliyorum. İş bulursam çok iyi olur ben de sevinirim" dedi.

(Sadık Cangel/İHA)

Kaynak: İHA