Uzman Eller Projesi başladı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında başvurular başladı. Başvurular 28 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Uzman Eller Tebliği ve Uygulama Rehberi yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar doğrultusunda, 2022- 2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda yaşayan/ yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda, su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünlerle tıbbi- aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere KDV hariç 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uzman Eller Projesine başvuruda bulunacaklar için başvuruların başladığını ve başvuruların 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceğini, projeye başvuracak kişilerin bu tarihler arasında işlemlerini takip etmelerini ve şartları uyanların bu tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru girişlerini elektronik ağ üzerinden https://uzel.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden yapabileceklerini söyledi. Program konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje Yürütme Biriminden daha detaylı bilgi alabileceklerini belirtti. İl Müdürü Murat Şahin açıklamasının devamında üniversitelerin Tarım, Hayvancılık, Ormancılık, Gıda ve Su Ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlara yönelik başlatılan bu hibe programının ülke, bölge, Erzincan tarımına ve meslektaşlarına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Proje Destekleme Konuları:

a) Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/ yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/ veya kuluçkahaneleri,

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

c) Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

5) Ormancılık projeleri,

6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,

7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri,

8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,

ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler, (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler. Uzman Eller Başvuru Tarihi Başvurular 14/01/2022 tarihinde başlamış ve 28/02/2022 tarihi saat 23: 59'da sona erecektir. Proje Başvuruları; https://uzel.tarimorman.gov.tr adresinden e- devlet şifresi ile yapılabilecektir. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri