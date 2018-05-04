Uyuşturucunun Zararlarına "Çığlık" ile Dikkat Çektiler

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emrah Güntaç ve öğrencileri, yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak uyuşturucunun gençlere verdiği zararı anlatan "Çığlık" isimli kısa film çekti.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Güntaç, geçen yıl İstanbul Eyüp Sultan'da gece çöp toplarken tanıştığı ve yaşamından etkilendiği Yusuf isimli gencin kısa filmini çekmeye karar verdi.

Güntaç, Güroymak'a döndükten sonra filmin senaryosunu yazdı ve çekimler için öğrencilerden 10 kişilik ekip oluşturdu.

Çekimleri yaklaşık iki ay süren ve "Çığlık" adı verilen film, gösterimi için çeşitli üniversitelere gönderildi, sosyal medyada da paylaşıldı.

"Gençlerimizi sevgiyle kurtarabiliriz"

Güntaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin tamamen gerçek bir hikayeden uyarlandığını ve toplumda Yusuf gibi karakterlerin de bulunduğunu söyledi.

Toplumun gençlere sahip çıkmaması durumunda benzer örneklerin çoğalabileceğini vurgulayan Güntaç, şöyle devam etti:

"Yusuf karakterinin hikayesi annesinin ölmesi ve babasının onu terk etmesiyle başlıyor. Onu esnafı, manavı, servisçisi de kabul etmiyor. Çünkü Yusuf, madde bağımlılığına saplanmıştır. Herkes kendi çocuğunu Yusuf'tan kurtarma peşinde, kimse Yusuf'u kurtarma peşinde değil. Oysa kimse bilmiyor bu ateş Yusuf'u yaktığı gibi onların çocuğunu da yakacaktır. Biz bir ateşi söndürmekten kaçarsak o ateş bir gün bize gelecektir. Bizim amacımız ateşten kaçmak değil ateşi tamamıyla söndürmek olmalıdır."

Güntaç, filmde oynayan öğrencilerin ufuklarının geliştiğini ve kendilerine yeni hedefler koyduklarını dile getirdi.

Çektikleri film ile yarışmalara katılmak gibi bir hedeflerinin olmadığını anlatan Güntaç, "Amacımız gençlerimizin karanlıktan kurtarılmasına yardımcı olmak. Toplumumuz el uzatırsa bunu başarabiliriz. Biz bu filmi bunun için çektik. Gençlerimizi sevgiyle kurtarabiliriz." dedi.

Öğrenciler, filmi anlattı

Yusuf karakterini canlandıran öğrencilerden Yunus Taş (15) ise öğretmeninin verdiği cesaretle kısa filmde rol aldığını anlattı.

Filmin izleyenler tarafından beğenildiğini ifade eden Taş, "İnanıyorum ki kısa filmimizde olduğu gibi nice Yusuflar vardır. Hiçbir şey için geç değil. Yusuflar kurtarılsın." diye konuştu.

Öğrencilerden Veysel Kardoğan ise öğretmenlerinin desteği ile güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa filmimizde anlatıldığı gibi toplumumuzda madde bağımlısı gençler var. Uyuşturucu batağına saplanan bir kişinin toplumdaki yeri ve insanların ona bakışı çok farklı oluyor. Benim isteğim uyuşturucu kullanan varsa en yakın tedavi merkezleri, ya da güvendiği öğretmenleriyle bunu paylaşsınlar."