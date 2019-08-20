Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

20.08.2019 13:47

Niğde'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri "Sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir erkek berberin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Berber olan A.K.S'nin iş yerine gelen B.E. ve M.G. uyuşturucu madde satın alırken yakalandı.

Yapılan aramada B.E.'nin üzerinden 1,50 gram, M.G'nin üzerinden ise 6,31 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Berber A.K.S'nin iş yerinde yapılan aramada berber koltuğunun metal ayak kısmında gizlenmiş vaziyette 7,61 gram esrar bulundu. M.G. ve B.E. işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Berber A.K.S Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA