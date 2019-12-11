Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:29
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

'da yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet, Lala Hüseyin Paşa, Akkent ve Servi mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda, bir kısmı kurutulmaya bırakılmış halde çuvallar içinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, E.S, K.A. ve E.E, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler