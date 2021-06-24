Uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı
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Uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

Uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden el edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Antalya'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden el edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma K.lığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Muratpaşa ilçesinde ikamet eden G.O.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığını tespit eden jandarma harekete geçti. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek olarak yapılan operasyonda 385 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paralara el konulurken operasyon düzenlenen evde bulunan G.O., A.S. ve A.S. isimli şüpheliler Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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