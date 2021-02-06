Uyuşturucu maddeyi sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu maddeyi sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı

06.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:21
Uyuşturucu maddeyi sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sobanın içerisine saklanmış uyuşturucu madde ile sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sobanın içerisine saklanmış uyuşturucu madde ile sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi turizm bölgesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonunda C.P. ile eşi Özbekistan uyruklu D.S. ve U.T.'nin il merkezinden aldıkları uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüphelilerin Ilıca Mahallesi'nde kaldığı eve jandarma tarafından baskın yapıldı. Evde, narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, çoğunluğu sobanın içinde olmak üzere 300 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu maddesi ile 50'lik banknotlar halinde 650 sahte Amerikan doları, sahte Türk lirası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, C.P., D.S. ve U.T., 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Parada sahtecilik' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı.


Uyuşturucu maddeyi sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu maddeyi sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu maddeyi sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu maddeyi sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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