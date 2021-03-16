ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
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ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1

16.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:53

Kimi ıslanmamak için koştu, kimi de hatıra fotoğrafı çektiHaber - Kamera Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kimi ıslanmamak için koştu, kimi de hatıra fotoğrafı çekti

Haber - Kamera Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti.

İstanbul'da lodos etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Sahil şeridinde yürüyenler zor anlar yaşadı. Bazıları dalgaları arkasına alarak fotoğraf çekerken, bazıları da ıslanmamak için koştu.

Üsküdar Sahili'nde yürüyüş yapan Mehmet Ali Torun, Bu manzarayı kaçırmak istemedim. Islanmayı göze alarak hatıra fotoğrafı çektirdim. Islandık ama değdi dedi. Arkadaşıyla sahile gelen Ayşe Yıldız ise, Çok güzel manzara var. Fotoğraf çekmek için geldik. diye konuştu

ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1
ÜSKÜDAR VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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