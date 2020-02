"Üsküdar Talks", Cüneyt Özdemir ile başladı!

04.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:57

Nevmekan Sahil'de her ay geleneksel olarak düzenlenecek "Üsküdar Talks"ın ilki, başarılı haberci Cüneyt Özdemir ile başladı. Son dönemde sosyal medyada oldukça popüler hale gelen isimlerden biri olan ünlü haberci, meslek hayatındaki tecrübeleri kendine has iletişim dilini kullanarak tüm İstanbullularla paylaştı.

Cüneyt Özdemir:

"Türkiye'yi çok özledim, dönüyorum!"

"Üsküdar Talks"ın ilk konuğu olan Cüneyt Özdemir, 1 saat süren program boyunca 30 yıllık meslek hayatında başından geçen ilginç olayları kendine has iletişim diliyle anlattı. Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar aracılığıyla yüzbinlerce takipçi sayısına ulaşan Özdemir, Amerika sokaklarında insanlara takipçi sayısını gösterdiğinde şaşırıp kaldıklarını dile getirerek, "Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım" diyerek espri yaptığı belirtti. Uzun süredir Amerika'da yaşayan Özdemir, Türkiye'yi çok özlediğini bu nedenle ülkeye dönme kararı aldığını ifade etti.

Katılımcıları medyanın 30 yıllık tarihine uzanan bir yolculuğa çıkaran Özdemir, "Gazetecilikte 30'uncu yılımdayım. Gazetecilikte mecra değişiyor. Şu anda sosyal medya revaçta olmaya başladı. Bence önümüzdeki birkaç yılda, artırılmış gerçeklik ya da yeni teknolojiler hayatımıza girecek. Belki bizde 3 yıl sonra bambaşka bir şekilde bir şeyler anlatıyor olacağız. Biz aslında bir hikâye anlatıcılarız. Ama bizim anlattığımız hikâyeler gerçek hikâyeler, bunlar değişmeyecek" dedi.

Programın sonunda Cüneyt Özdemir'e Üsküdar'ın simgesi olan Kâtibe ve Kâtibim bebeklerini hediye eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gençlere hitap ettiği konuşmasında şunları söyledi:

Hilmi Türkmen:

"Her düşünce, her ses, her söz Üsküdar'dan duyulacak"

"Bu tür programlar inşallah Üsküdar'da devam edecek. Her düşünceyi, her sesi, her sözü burada duyacaksınız. Bunların hepsi bizim zenginliğimiz. Cüneyt Özdemir, gerçekten bir marka isim tüm Türkiye'de, dünyada ismini duyurmuş önemli bir gazeteci. 32. Gün'den tanıyoruz. 5N1K zaten kendisi ile özdeşleşmiş. Şimdi sosyal medyada çok önemli kaynakları var, röportajları var. Geldi burada bir saat tecrübelerini, önemli olaylarını anlattı. Bu konuşulanların, anlatılanların kime zararı var? Sevgili gençler, bu programlar bir tecrübeye bir ilgiye bir değerler manzumesine dayalı programlar olacak. Herkes gelecek yaşadıklarını, hayatını anlatacak. "

Üsküdar Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek "Üsküdar Talks" programında; alanında öncü, başarılı, uzman ve ünlü isimleri Nevmekan Sahil'de ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: Bültenler