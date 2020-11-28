Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
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Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada

28.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:02

Son dakika 3. sayfa haberi... Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada Üsküdar'da yaşlı kadını dolandıran şüpheliler tutuklandı Üsküdar'da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak yaşlı kadının 224 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı.

Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada

Üsküdar'da yaşlı kadını dolandıran şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL - Üsküdar'da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak yaşlı kadının 224 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı. Dolandırıcılık anları kameralara yansırken şüphelilerle birlikte ele geçirilen 100 bin lira yaşlı kadına iade edildi.

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Olay, 25 Kasım'da Üsküdar'da yaşandı. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan şebeke aradıkları M.E.'ye Adınız FETÖ terör örgütünü listesinde, aranıyorsunuz. Para karşılığı isminizi listeden silelim" diyerek kandırdı. Şüphelilerin direktifleri doğrultusunda bankadan parasını çeken kadın kapısına gelen dolandırıcılara elleriyle 224 bin lirayı teslim etti.

Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli K.S.'nin Gaziosmanpaşa'da olduğunu belirledi. Polis ekipleri araçla seyir halinde olan zanlıyı durdurarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yaşlı kadına ait olan 100 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli K.S polise verdiği ifadesinde geriye kalan parayı olayı organize eden A.K.'ya verdiğini ve bunun da taksi ile Ankara'ya gideceğini anlattı. Ekipler Ankara'da gerekli tedbirleri alarak bahse konu aracı durdurdu. Araçta olaya karışan 40 yaşında A.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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