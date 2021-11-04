Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çıkan yangın nedeniyle çöktü - Haberler
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Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çıkan yangın nedeniyle çöktü

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle ahşap bina çöktü.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çıkan yangın nedeniyle çöktü

Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çıkan yangın nedeniyle çöktü

Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çıkan yangın nedeniyle çöktü

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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