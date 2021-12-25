Uşakspor sahasında oynayacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan orta sıralardaki Uşakspor yarın sahasında Pazarspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan orta sıralardaki Uşakspor yarın sahasında Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor'da kart cezalısı golcü Tayyib Kanarya maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Veli Özdemir, Pazarspor'u yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatacaklarını söyledi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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