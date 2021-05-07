Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, çantanın içine gizlenmiş 3 bin 308 sentetik hap, 90 gram esrar ve bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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