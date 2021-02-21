Ahşap süs eşyası üretilen atölyede yangın çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ahşap süs eşyası üretilen atölyede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kızılcaören köyü sınırlarındaki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin tüm tesisi sardığı yangına Uşak ve Banaz itfaiyeleri ile Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Tesisin deposunda 20 Ocak'ta da yangın çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumandan etkilenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal