Üretim ve ticaret "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ile büyüyecek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz." dedi.

Aydın, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürününün, çevrim içi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptıkları iş birliğine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları içinde katma değeri yüksek, değer zincirini tamamlamayı hedefleyen hayırlı ve verimli bir projenin uygulamaya geçişini sağlamak için bir arada olduklarını ifade eden Aydın, Ziraat Bankası olarak, 157 yıldan beri tarihi misyonuyla birlikte en iyi uygulamalarla sektöre öncülük ederek, ülke ekonomisine destek verdiklerini bildirdi.

Aydın, Türkiye'nin tamamında yaygın şube ağı ve her sektörde faaliyet gösteren geniş müşteri tabanının sağladığı imkanlarla yeni projeleri uygulamaya aldıklarını dile getirdi.

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de de etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle Ziraat Bankası olarak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini kaydeden Aydın, üye iş yeri ve kurumsal kart yapısı üzerinden sunulacak özel fiyatlama-vade avantajının yanı sıra alıcı ve satıcı arasında "Güvenli Ticaret Sistemi" kurmayı sağlayan "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürününün geliştirildiğini anlattı.

Bankkart Başak Tedarik Zinciri finansmanı ürünüyle topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan desteklediklerini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek. TOBB ve bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör meclisi üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabilecek. Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanı elde edeceklerdir."

"Üretim, istihdam ve ticarette istikrar ve devamlılığı sağlıyoruz"

Hüseyin Aydın, yeni sistem sayesinde işletmelerin nakit akışlarını doğru yönetmelerinin sağlanarak, geçici likidite sorunları nedeniyle üretime ara vermelerinin engelleneceğini söyledi.

Ekonomik faaliyetin, istihdamın, rekabetin, üretim ve ticaretin devamlılığının sağlanacağını, finansmanın üretim kanallarında ve amacına uygun şekilde kullanılmasının kontrol edilmiş olacağını ifade eden Aydın, özellikle Türk lirası kaynağın ekonomide görece kıt olduğu göz önüne alındığında, finansmanın doğru yerde kullanılmasının, kaynakların doğru dağılımının sağlanması işlevinde önem arz ettiğini belirtti.

Aydın, bu sistemle, zincirdeki riskleri ortadan kaldırarak ticaretin daha etkin ve verimli yapılmasını desteklediklerini, alıcının finansman ihtiyacını karşıladıklarını, üretim, istihdam ve ticarette istikrar ve devamlılığı sağladıklarını dile getirdi.

TOBB ile imzaladıkları bu anlaşmayla, Türkiye'nin her yerine yaygın şube ağı ve güçlü dijital bankacılık altyapısıyla ülkenin dört bir köşesindeki TOBB üyelerinin uygun koşullarda finansmana ulaşmalarına ve ticaretlerini Ziraat Bankası güvencesi altında yapmalarına imkan sağlayacaklarını ifade eden Aydın, "Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha da geliştirilmeye imkan tanımaktadır. Yakın zaman içinde 'güvenli ticareti' yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı e-ticaret platformuna dönüştürmek öncelikli hedeflerimizden biridir. Projenin ülkemize, üreticimize, tüccarımıza, tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'nin lider bankası konumundaki Ziraat Bankası ile çok önemli bir iş birliği başlattıklarını ifade etti.

Tüm üyelere, ticari mal alım-satımlarında, Güvenli Ticaret Sistemi ve kolay finansman imkanı getirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. Tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açtıklarını, bu sayede üreticiler veya satıcıların tahsilatla uğraşmadan güven içinde mallarını satacaklarını anlattı.

Söz konusu kesimin sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alabilecekleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, böylece nakit akışının öngörülebilir hale getirilmiş olacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, alıcıların uygun vade ve maliyette finansman temin ederek tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getirdi.

Alıcıların, 1,5 yıla ulaşan kredi imkanına kavuşacaklarını ve ödemelerini esnek vadelendirmeyle yapacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Alıcılar böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da 'Bu kimdir?' diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edebilecek. Tüm oda, borsa ve sektör meclisi üyeleri Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde bu sistemden yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak."

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 365 oda-borsa olarak ekonomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği dönemlerde "Nefes Kredisi" kampanyaları yaptıklarını hatırlattı.

Son 4 yılda düzenledikleri kampanyalarla Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 150 bin firmanın uygun koşullarda 15 milyar lira finansmana kavuştuğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl pandemi başlayınca da Nefes Kredisi Kampanyası'na başladık. 50 bin firma KGF kefaletiyle 3 milyar lira kaynağa ulaştı." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, tedarik zincirinin güven içinde devam edebilmesi adına projeyi hayata geçiren, başta Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın olmak üzere, banka ekibine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci