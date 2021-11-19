Üreticinin sorunları "saha"da dinleniyor

SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Tarım sektörünün en önemli unsuru olan çiftçilerin, tarım teşkilatından istekleri, tarıma yönelik görüş ve önerileri saha çalışması ile yerinde alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin "İşimiz Saha Gücümüz Saha" sloganı doğrultusunda, sahada üreticilerle biraraya gelinerek fikir alışverişinde bulunuyor.

Hafta başında Feke ve Saimbeyli ilçelerinde çiftçiler ile bir araya gelen Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bu kez Yüreğir ilçesi Geçitli ve Ziyanlı mahallerinde çiftçiler ile buluştu. Tarım teşkilatının müdüründen en alt kademedeki teknik personeline kadar çiftçilerin yanında olduğunu ifade eden Tekin, bakanlığın desteklemeleri, hibe programları hakkında üreticilerden gelen soruları cevapladı. Tekin, "Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri ile birçok yatırımcımıza iyi imkan sunuluyor, ayrıca bu yıl makine-ekipman desteği adı altında birçok tarımsal makine alımı da destekleniyor. Tüm çiftçilerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz. Bakanlığımızın desteği ile bu yıl ilimizde tıbbi ve aromatik bitki üretimini teşvik ettik, yaklaşık 1 milyon fideyi toprakla buluşturduk. Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 40 bin meyve fidanı ile çiftçilerimiz bahçelerini kurdular. Yüzde 75'i bakanlığımız destekli yem tohumu çiftçilerimize dağıtılarak hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Yerli tohumlarımızın üretimini teşvik ederek milli değerlerimize hep birlikte sahip çıkmaktayız. Özellikle pandemi döneminde tarımın ne denli önemli olduğu tüm dünyada bir kez daha anlaşıldı" dedi.

Tarımın sürdürülebilirliği, üretimin devamlılığı için bakanlığın her zaman çiftçinin yanında ve destekçisi olduğunu kaydeden Tekin, üreticilerin her türlü sorununu il ve ilçe müdürlüklerindeki mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlere iletebileceğini ifade etti. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen Geçitli ve Ziyanlı mahallerindeki çiftçi buluşmasında, çiftçiler de karşılaştıkları sorunları İl Müdürü Tekin'e ileterek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Çiftçi buluşmasında İl Müdürü Tekin'e İl Müdür Yardımcısı Metin Toprak, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Birsen Ergün, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ali Yalçın, Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Dağlı da eşlik etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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