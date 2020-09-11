Ürdün'ün Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldi
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Ürdün'ün Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldi

Ürdün'ün orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi.

Ürdün'ün Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldi
11.09.2020 01:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 01:56

Ürdün'ün orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi.

El-Gad gazetesinin, ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, Zerka'ya bağlı El-Gabavi bölgesinde orduya ait topçu kampında büyük bir patlama meydana geldiği, güvenlik güçlerinin patlama sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Sosyal medyada, henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin çok sayıda görüntü yer aldı.

Söz konusu patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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