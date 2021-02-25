Ürdün Kralı Abdullah: "Filistin-İsrail barış müzakerelerinin canlanması için katkı sağlamaya hazırız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ürdün Kralı Abdullah: "Filistin-İsrail barış müzakerelerinin canlanması için katkı sağlamaya hazırız"

25.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:52
Ürdün Kralı Abdullah:

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ve İsrail arasında barış müzakerelerinin yeniden canlanması için sarf edilen çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ve İsrail arasında barış müzakerelerinin yeniden canlanması için sarf edilen çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'deki Brookings Enstitüsü'nün "Orta Doğu ve Yeni ABD Yönetimi" başlıklı çevrimiçi konferansına katılan Kral Abdullah, Filistin meselesiyle ilgili olarak, bölgede devam eden taraflı adımların barış fırsatlarını yok edeceğini belirtti.

Abdullah, "Ürdün, iki devletli çözüm prensibine dayanan müzakerelerin yeniden canlanması için sarf edilen çabalara katkı sağlamaya hazır." dedi.

İşgal ve barışın birbirine zıt olduğuna dikkati çeken Abdullah, Filistinlilerin, 1967 sınırlarında yaşanılabilir bağımsız bir devlet kurma hakkı olduğunu vurguladı.

Barış fırsatları için yeniden ümitleri canlandırmak gerektiğini kaydeden Abdullah, bu noktada ABD'nin önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Kral Abdullah, "İşgal, zulüm ve ırkçılık, tarihin bize kazananı olmadığını öğrettiği kavramlardır. Beraberinde yalnızca yıkım ve acı getiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Arap kamuoyunda ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesiyle barış müzakerelerinin yeniden başlayabileceği ihtimalleri gündeme geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Sinan Akçıl İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Darbe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün Kralı Abdullah: "Filistin-İsrail barış müzakerelerinin canlanması için katkı sağlamaya hazırız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 22:02:44. #1.15#
title