Ünlü mimar Ahmet Vefik Alp son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'daki evinde, 73 yaşında kalp krizinden yaşamını yitiren ve bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum lideri Alpaslan Türkeş'in danışmanlığını yapan ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in (73) cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Türkiye'nin tanınan mimarlarından, 2 çocuk babası Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (73), dün sabaha karşı Maltepe Küçükyalı'daki evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. 1994 seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ancak kazanamayan Alp'in cenazesi, vasiyeti üzerine, kara yoluyla dün İstanbul'dan memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Ülkücü camianın simge isimlerinden olan Alp için bugün öğle vakti Kuşadası Hatice Hanım Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

OMUZLARDA TAŞINDI

Şehir planlayıcısı ve mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp için Hatice Hanım Camii'nde pandemi kurallarına göre düzenlenen törene; ailesi, yakınları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Törene katılamayan pek çok parti temsilcisi ise gönderdikleri çelenklerle, Alp'in ailesine başsağlığı diledi. Aile, Alp'in tabutu başında taziyeleri kabul etti. Babasının tabutunun başında duran kızı Ceylan Alp Yavaş'ı eşi Volkan Yavaş teskin etmeye çalıştı. Ahmet Vefik Alp'in yeğeni Tevfik Alp, "Sadece Türkiye'de değil, ismini dünyada kanıtlamış, ordinaryüs profesör adını almış, vatan sevgisiyle dolu, çok kıymetli bilim insanı, aile babasıydı. Zamansız kaybı hepimizi çok üzdü. Kalp krizi geçirdi, hastaneye yetiştirilemedi. Vasiyeti üzerine baba toprağı Kuşadası'na getirildi" dedi. Alp'in kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kuşadası Adalızade Mezarlığı'na götürülüp, aile kabristanında toprağa verildi.

BAŞKAN GÜNEL'DEN TAZİYE MESAJIKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Ömer Günel mesajında; "Ülkemizin değerli mimarlarından, kent bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR