Ünlü Gece Kulübünde Garson, Yabancı Avukata Tecavüze Kalkıştı
İstanbul'daki arkadaşını ziyarete gelen kadın avukat, ünlü gece kulübünde garson tecavüzünden son anda kurtuldu. Avukat, "Ağzımı kapatıp öpmeye başladı, direnince pantolonumu indirdi" diyerek dehşeti anlattı.
Ortaköy'de 7 Ocak'ta sabaha karşı 04.10 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Türk avukat arkadaşı G.S.Y ile kulübe gittiğini anlatan yabancı uyruklu kadın avukat M.M., tuvaletin yerini sormak için garsondan yardım istedi.
BAĞIRINCA KAÇMIŞ
Garsonun kendisine kadınlar tuvaletinde tecavüz girişiminde bulunduğunu anlatan genç kadın polise başvurdu. İfadesinde garson C.B.'nin kendisini iterek tuvalete kilitlediğini, ağzını kapatarak öpmeye başladığını, direnince de pantolonunu indirdiğini söyleyen M.M. bağırmaya başlaması üzerine garsonun tecavüz girişiminin ardından korkarak kaçtığını söyledi.
ÖZEL EKİP YAKALADI
Sabah'ın haberine göre; garsonun kayıplara karışmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro özel ekip kurdu. Garson C.B. (32) yakalandı.
"BEKLEDİM ÇIKMADI, GÖREV YERİME DÖNDÜM"
Suçlamaları reddeden evli ve iki çocuk babası garson, "Masadakilerden biri, kadını lavaboya götürmemi söyledi. Lavaboya götürüp kendisi lavabodayken ben lavabonun kapısında bekledim. Lavabodan çıkmayınca görev yerime döndüm." diyerek kendini savundu.
TUTUKLANDI
Ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve tanıkların ifadeleri üzerine garson, genç kadına tecavüz girişiminden tutuklandı.
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ÇOK GÜZEL OLMUŞ BÖYLE PİSLİKLERİ TAŞ OCAKLARINDA ÇALIŞTIRACAKSIN.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gece kulübünde tecavüz olur mu? zor ama manyak çok kızlar kendinize mukayyet olun. Bide kadın durup dururken bana taciz var diye niye şikayet etsin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Be adam sana ne bırak arkadaşları götürsün ..öyleyse sana tuzak kurmuşlar gibi...o kadar insanın için de bu işi yapmaya kalkmak aptallık desem yeridir.işerken zaten pantolon çıkarılır..Erkekler tehlikede bence yanbaktın tazic ettin yedin ayvayı..kadın dünyasına doğru gidiş var..Yargı zaten kadının tarafın da bu kounalrda...adam evli gider kendi kadını skr ne diye elin kadınına herkesin için de yapsın diye düşünüyorum.Cevap Yaz 4 7 Yayından KaldırVELİ: harbi malsin2 Yayından Kaldır
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dobramısm nesin akılın kısa belli oluyor zubukCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır