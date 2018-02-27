Ünlü Gece Kulübünde Garson, Yabancı Avukata Tecavüze Kalkıştı

Ortaköy'de 7 Ocak'ta sabaha karşı 04.10 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Türk avukat arkadaşı G.S.Y ile kulübe gittiğini anlatan yabancı uyruklu kadın avukat M.M., tuvaletin yerini sormak için garsondan yardım istedi.

BAĞIRINCA KAÇMIŞ

Garsonun kendisine kadınlar tuvaletinde tecavüz girişiminde bulunduğunu anlatan genç kadın polise başvurdu. İfadesinde garson C.B.'nin kendisini iterek tuvalete kilitlediğini, ağzını kapatarak öpmeye başladığını, direnince de pantolonunu indirdiğini söyleyen M.M. bağırmaya başlaması üzerine garsonun tecavüz girişiminin ardından korkarak kaçtığını söyledi.

ÖZEL EKİP YAKALADI

Sabah'ın haberine göre; garsonun kayıplara karışmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro özel ekip kurdu. Garson C.B. (32) yakalandı.

"BEKLEDİM ÇIKMADI, GÖREV YERİME DÖNDÜM"

Suçlamaları reddeden evli ve iki çocuk babası garson, "Masadakilerden biri, kadını lavaboya götürmemi söyledi. Lavaboya götürüp kendisi lavabodayken ben lavabonun kapısında bekledim. Lavabodan çıkmayınca görev yerime döndüm." diyerek kendini savundu.

TUTUKLANDI

Ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve tanıkların ifadeleri üzerine garson, genç kadına tecavüz girişiminden tutuklandı.