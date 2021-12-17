Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek

Ünlü boksör Jake Paul, ilk maçta sakatlık nedeniyle oyundan çekilmek zorunda kaldığı Tyron Woodley'ye karşı rövanş maçı için büyük hazırlık yapıyor. İlk maçta istediği alamaması nedeniyle ikinci maça hırsla hazırlanan Paul'un aldığı cinsel ilişki kararı tartışma yarattı.

KIZ ARKADAŞIYLA YATAKLARINI AYIRDI

Maçı kazanmak için her şeyi göze alan Paul, kız arkadaşı Julia Rose'dan da uzak durmaya karar verdi. Paul, maç öncesinde performansını etkilediği gerekçesiyle kız arkadaşı Julia Rose ile ilişkiye girmeme kararı aldı. Ancak Paul'un bu kararı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

BİLİMSEL AÇIDAN BÖYLE BİR TESPİT YOK

Çünkü, Paul'un aldığı kararın bilim dünyasında karşılığı yok. Yeterli uykunun alınması, sağlıklı beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması halinde sportif faaliyet öncesi cinsel ilişkide bulunmanın genel performans üzerine olumsuz bir etkisi görülmediği belirtiliyor.

HERKES MERAKLA BEKLEMEYE BAŞLADI

Paul'un bu kararın ardından gözler de ikili arasındaki mücadeleye çevrildi. Sporseverler, Paul'un cinsel ilişki yasağının işe yarayıp yaramayacağını merak ediyor.

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