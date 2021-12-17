Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek - Haberler
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Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyaca ünlü boksör Jake Paul'un Tyron Woodley ile oynayacağı rövanş maçı öncesi kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeme kararı alması tartışma yarattı. Paul, cinsel ilişkinin maç performansını etkilediğini düşünürken, bilim dünyası bunun tersi bir görüş bildiriyor.

Ünlü boksör Jake Paul, ilk maçta sakatlık nedeniyle oyundan çekilmek zorunda kaldığı Tyron Woodley'ye karşı rövanş maçı için büyük hazırlık yapıyor. İlk maçta istediği alamaması nedeniyle ikinci maça hırsla hazırlanan Paul'un aldığı cinsel ilişki kararı tartışma yarattı.

Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek

Maçı kazanmak için her şeyi göze alan Paul, kız arkadaşı Julia Rose'dan da uzak durmaya karar verdi. Paul, maç öncesinde performansını etkilediği gerekçesiyle kız arkadaşı Julia Rose ile ilişkiye girmeme kararı aldı. Ancak Paul'un bu kararı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek

Çünkü, Paul'un aldığı kararın bilim dünyasında karşılığı yok. Yeterli uykunun alınması, sağlıklı beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması halinde sportif faaliyet öncesi cinsel ilişkide bulunmanın genel performans üzerine olumsuz bir etkisi görülmediği belirtiliyor.

Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek

Paul'un bu kararın ardından gözler de ikili arasındaki mücadeleye çevrildi. Sporseverler, Paul'un cinsel ilişki yasağının işe yarayıp yaramayacağını merak ediyor.

Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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